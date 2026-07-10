Il punto sul mercato: dieci, cento, mille operazioni viola. Dallo staff medico al settore giovanile: questa è una Fiorentina davvero fast

Fast, fast, fast era il motto del compianto presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Qualcosa nel tempo probabilmente gli ha fatto cambiare idea su come funzionano le cose nel calcio e a Firenze, ma oggi siamo sicuri che se avesse visto il lavoro di Paratici in queste prime settimane, almeno sulla carta, sarebbe stato più che soddisfatto.

Paratici fast

Viaggia veloce la nuova viola targata FP, Fabio Paratici, con il direttore sportivo gigliato che sta mettendo le mani in pasta ovunque: dal settore giovanile allo staff medico, fino a un mercato per la prima squadra di Grosso che fino ad ora ha stupito davvero tutti con gli ingressi di Viery, Dragusin e Atta. Per quanto riguarda il mercato in entrata le acque sembrano essere un po' più calme, anche perché è il momento delle cessioni dopo le grandi spese fatte. L'attenzione rimane però alta: l'affare lampo per Atta insegna.

In usci ta

Il giocatore più vicino alla cessione è Jacopo Fazzini, ormai a un passo dal Parma. Se n'è ufficialmente andato in prestito invece Martinelli, e con lui anche una serie di giovani che vanno a sfoltire l'immensa rosa viola. Partiti in prestito oggi anche Sadotti, Rubino e Romani. Pronto all'addio anche Distefano. Occhio a quello che potrebbe succedere con Comuzzo, con il Torino sempre alla finestra per lui. In stallo la situazione Dodo-Napoli, mentre Paratici sta studiando soluzioni apposite per le partenze di Moreno, Valentini e Richardson. Saluterà anche Kospo, che non sarà convocato per il ritiro estivo al Viola Park.

In entrata

La Fiorentina rimane vigile su Oso, terzino sinistro del Siviglia per il quale Paratici avrebbe intensificato i rapporti e offerto circa 10 milioni di euro. Gli spagnoli ne chiedono 15, si può chiudere a 12 milioni con le parti adesso più vicine. Andrebbe a sostituire Gosens, anche lui in uscita. Il tedesco si è presentato oggi al Viola Park per le visite mediche di rito, ma non sarà convocato per il ritiro. La Fiorentina gli ha ribadito che è fuori dal progetto tecnico. Ancora attesa per Thorstvedt. La Fiorentina lo assalterà finito il Mondiale della Norvegia. Completo stand-by per Koleosho, anche se la sensazione è che la Fiorentina un esterno d'attacco lo voglia portare a Grosso il prima possibile. Chiusi anche gli affari per i due giovani centrocampisti Timmermans e Amenta.