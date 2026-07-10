Paratici muove i fili dello staff medico: un nuovo arrivo e la nuova struttura dello staff. Intanto saluta un membro

Questa mattina è giunta la notizia del nuovo innesto per lo staff medico della Fiorentina (LEGGI QUI). A Firenze infatti arriverà il dottor Marco Bruzzone, in precedenza al Palermo dove ricopriva il ruolo di responsabile dell'area medica.

La nuova conformazione dello staff medico

Legato a Paratici dall'esperienza comune alla Sampdoria, Bruzzone arriverà in viola per affiancare Luca Pengue, ma non solo. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il ruolo del nuovo innesto sarà legato più al campo, affiancato dal profilo del dottor Niccolò Gori, già da qualche anno con lo staff medico della prima squadra. Pengue rimarrà il responsabile sanitario viola e avrà un ruolo più gestionale nella nuova conformazione dello staff sanitario.

Un addio

In queste ore intanto è arrivato anche l'addio di Andrea Giusti, fisioterapista che ha seguito la prima squadra negli ultimi 4 anni. Giusti si è congedato con un lungo post su Instagram. Atteso un nuovo innesto per sostituirlo.