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Nuovo volto nell'area medica della Fiorentina: voluto da Paratici, affiancherà Pengue

Redazione /
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Tra le tante aree in ricostruzione di questa Fiorentina c'è anche quella dello staff viola: Radio Bruno dà gli ultimi aggiornamenti sull'area medica, che conta un nuovo elemento.

L'identikit

Si tratta di Marco Bruzzone, in arrivo dal Palermo dove ricopriva il ruolo di responsabile dell'area medica, posizione che lo ha visto protagonista anche al Sassuolo, all'Atalanta e alla Sampdoria.

La richiesta del DS

Proprio tra le fila dei blucerchiati ha conosciuto Paratici, che lo ha voluto a Firenze. Bruzzone si candida quindi ad essere l'ultimo innesto tra le fila dello staff viola, affiancando nell'area medica il dottor Luca Pengue.

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