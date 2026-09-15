Le nostre PAGELLE: Njie è tanto, tanto, tanto interessante, Pellegrino una sentenza. E se inviti la lepre Goncalves a correre...

De Gea: 6 Alla fine dei conti non si ricordano interventi in questa sua partita, specialmente nel secondo tempo dove il Pisa perde totalmente quella pericolosità che aveva avuto, in parte, nella prima frazione.

Joao Mario: 5,5 Rao non gli fa passare un bel primo tempo. Ripresa più tranquilla per sua fortuna.

Dragusin: 6,5 Dà la scossa alla Fiorentina e alla partita con un destro forte dalla distanza che Scuffet respinge male, direttamente sui piedi di Pellegrino. Non è chiaro il perché sia uscito all'intervallo, anche se non demerita certamente dal punto di vista tecnico. Viery: 6 Rischia qualcosa con un mestierante come Petagna, regge in qualche maniera.

Pongracic: 6 Gara sostanzialmente pulita, liscia, lineare.

Valdepenas: 6 Passa sotto la tagliola di Marinelli che non gli risparmia il cartellino giallo. Una bella sgroppata ma un apporto che non è stato fantastico. Jimenez: SV.

Ndour: 6 Oggi muscolare e di corsa, però senza strappi.

Oulai: 6,5 E' l'uomo che si trova quasi sempre al posto giusto per contrastare gli avversari. Un lavoro che non può essere sottovalutato il suo.

Brescianini: 6 Affidabile ma niente di più, almeno in questa circostanza. Njie: 7 Sul tabellino della gara vedremo il nome di Gnonto, ma in realtà il secondo gol dei viola è tutto merito suo; azione ubriacante a destra con due avversari fatti fuori e tocco al centro perfetto per il compagno che deve solo spingerla in rete. Sfiora il tris con un destro che va fuori veramente di un soffio. Questo ragazzo è tanto, tanto, tanto, interessante.

Mastantuono: 6 E' in fiducia e prova sempre la giocata ad effetto, ma non è per lui una serata magica come quella vissuta a Venezia. Goncalves: 7 Inventa subito un buon assist per Pellegrino che sfiora la doppietta personale.Al 92' gli lasciano un metro di spazio al limite dell'area ed è come invitare la lepre a correre. Una vera manna per uno che ha un grande senso del gol come lui.

Gnonto: 6,5 Deve avere un conto in sospeso con Marinelli perché non gli fischia nemmeno mezzo fallo. Capitalizza al meglio l'ottima assistenza di Njie, tramutandola in gol nella ripresa.

Pellegrino: 7 E' in agguato, là dove serve dopo la respinta corta di Scuffet. E così trova un altro gol in questo positivo avvio di stagione per lui. Viene affossato da Canestrelli ma Marinelli è l'unico al Franchi a non aver visto una trattenuta evidentissima ai suoi danni. Al 63' si gira bene ma centra Scuffet da centroarea. Beto: SV.

Vanoli: 6,5 Un po' di sofferenza nel primo tempo, poi la sua Fiorentina va via liscia. Grande contributo per la vittoria dei giocatori entrati nella ripresa.