Brovarone: "C'è una manifesta scontentezza nell'ambiente. Se la Fiorentina farà un salto di qualità, non sarà con questi allenatori".

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato vicino alle vicende di casa Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione attuale della società, mostrando grande sconforto per gli ultimi risvolti.

Sulla situazione attuale

“Quello a cui stiamo assistendo è veramente difficile da giustificare. Serve uno sforzo continuo e costante per andare a spulciare ogni genere di angolatura per cercare delle spiegazioni su questi laghi di sangue: è evidente che c'è un problema mentale in ognuno dei tesserati e delle persone fuori dal campo. Non riesco a capire, dopo un'estate travolgente, l'arrivo di un dirigente ritenuto bravissimo da tutti noi e un mercato entusiasmante, che forse è mancato nella chiusura del cerchio. Perdiamo un ragazzo che faceva reparto da solo, un mezzo Batistuta, con un allenatore ci siamo interamente appoggiati a lui. Non so se il teatrino delle conferenze stampa sia stato dettato dalla situazione di Kean, o se Grosso ne abbia approfittato per mettere in difficoltà qualcuno che lo ha deluso. Forse era stato promesso un sostituto che non è mai arrivato, addirittura mi dicono che il tema di Zirkzee non sia mai stato affrontato, ma solo un giro di boa dei suoi agenti".

Sul centenario

"Indicare la causa della manifesta scontentezza di tutti questi giocatori è difficile: se tu hai una possibilità meravigliosa di festeggiare il tuo centenario contro il Frosinone, società ben organizzata, ma dal lato tuo sai di avere le leggende della Fiorentina a guardarti. Ecco, da giocatore non capisco come non si possa rimetterci anche tutte e due le ginocchia prima di farsi sconfiggere dal Frosinone. Questi hanno camminato per un'ora e mezzo, e ai campioni in tribuna non è stato tributato quell'entusiasmo che gli sarebbe stato dovuto".

Sulla scelta di Vanoli

“Non mi piace andare a caccia di soluzioni o spiegazioni, adesso sono stravolto: la scelta di Vanoli mi ha dato proprio il colpo di grazia. Non lo ritenevi adatto la scorsa stagione e, anche se sono sicuro che la Fiorentina farà questo salto di qualità, non lo farà certo con queste persone in panchina. Sono sicuro che un allenatore di livello altissimo cambierebbe tutto sia all'interno dello spogliatoio, sia a Firenze: ci aggrapperemmo tutti a lui, è l'ultimo tassello che manca".