Bonan: "Temevo la retrocessione della Fiorentina, ero molto pessimista. Ma Vanoli ha ridato dignità... ed è bastato"

Il giornalista di Sky Alessandro Bonan, presente alla presentazione del libro ‘La Bibbia del Calcio’ (per il quale ha scritto la prefazione) ha commentato anche la situazione attuale della Fiorentina ai media presenti: “All'inizio io avevo il forte timore che la squadra retrocedesse. Perché non vedevo proprio segnali di ripresa, era un gioco disperato e degli sguardi disperati: un ambiente disperato. Tra l'altro quello stadio così fatiscente, nelle sue rovine, ricordava le rovine della Fiorentina”.

“Ero estremamente pessimista: avevo paura della retrocessione”

“Ero veramente pessimista, poi alla fine Vanoli è riuscito a trovare delle risorse. La Fiorentina è rinata proprio come squadra: non mi ha mai incantato, però quantomeno si è comportata come squadra di calcio. Alla fine è bastato quello per far emergere dei valori che c'erano già prima ma andavano dimostrati. Vi devo comunque ricordare che la Fiorentina non è ancora salva… Meriti di Vanoli? Li ha, notevoli. E gli vanno riconosciuti. In fin dei conti è riuscito a dare una dignità morale e di gioco, ha ridato spirito”.

“Vanoli ha meriti notevoli”

Sul libro presentato: “Chi ha la passione per il calcio resta sempre bambino, poi entra in degli schemi che stanno scomodi. Se avete la passione grande per questo sport e volete tornare in questa dimensione fanciullesca, è il libro giusto”.