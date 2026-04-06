Rugani e un riscatto che si fa sempre più complicato. A che punto siamo?

Non c'è solo la condizione della salvezza per far scattare il riscatto obbligatorio di Daniele Rugani dalla Juventus per la Fiorentina.

La seconda condizione

Come riportava qualche giorno fa La Gazzetta dello Sport, per fare scattare l'obbligo del riscatto servono anche 5 partite da più di 45 minuti in campo per Rugani. Ma a che punto siamo?

A che punto siamo

Fino ad oggi Rugani ha collezionato 3 presenze con la maglia della Fiorentina dal suo arrivo a Firenze. L'esordio contro l'Udinese da 90 minuti in campo, poi i 7 minuti contro la Cremonese e il minuto contro l'Hellas Verona. Quindi solo quella dei bianconeri è da considerarsi come gara che soddisfa le condizioni per il riscatto. Mancano ancora 4 gare da più di 45 minuti, ma le partite a disposizione per Rugani sono sempre meno: solo 7. L'ex Juventus infatti non è stato inserito in lista UEFA. Molto dipenderà da quando la Fiorentina raggiungerà la salvezza e la volontà del club viola.