Atta no, Mastantuono sì (da titolare): le ultime in vista del Genoa

Arrivano novità su quella che può essere la formazione titolare della Fiorentina al rientro in campo dopo la lunga sosta contro il Genoa.

Atta out

Non ce la fa Arthur Atta, ancora alle prese con problemi fisici non smaltiti durante le settimane di sosta. Da capire sia quando potrà tornare al 100% che se sarà convocato per il match di domani. Ma calano drasticamente le possibilità di vederlo dall'inizio.

Mastantuono dal 1'

Ci sarà invece Franco Mastantuono, ma la novità è che l'argentino dovrebbe esserci fin dal primo minuto a Marassi. Ieri il classe 2007 si è allenato bene individualmente e oggi ci sarà la prova del nove. Ma tutti gli indizi portano a una sua maglia da titolare. Lo scrive Niccolò Ceccarini sui suoi social.