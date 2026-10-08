"Cos'hanno gli altri per non giocare al posto di Mastantuono? Starà fuori a Genova anche per gestire la rosa"

L'ex Fiorentina Claudio Piccinetti è intervenuto sulle colonne de La Nazione per parlare del possibile impiego di Mastantuono nella partita contro il Genoa a poche ore dal suo rientro in Italia.

Gli altri

“Prima di tutto c’è un discorso di considerazione nei confronti della rosa. Gli altri cosa hanno per non poter giocare? Ci sono Gonçalo, Gnonto e altri a disposizione”

L'aspetto fisico

“Dieci-dodici ore di viaggio i muscoli non le digeriscono facilmente. C’è il fuso orario e si rischia di andare incontro a infortuni. La cosa più logica sarebbe preservarlo, portarlo in panchina e, se necessario, fargli giocare quaranta minuti o un tempo”.

Una forzatura

“Forzare il suo rientro potrebbe essere controproducente. Vanoli ha ampia scelta e sono sicuro che manderà in campo un altro giocatore. Far giocare Mastantuono dall’inizio, per me, sarebbe una forzatura”.