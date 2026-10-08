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La Nazione: Dilemma Mastantuono

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione questa mattina in edicola si leggono i pareri sulla possibile titolarità di Mastantuono a Genova e il percorso che si troverà ad affrontare la Fiorentina in queste partite. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “'Gioco o no?' Il fantamasta". 

Pagina 4

A pagina 4 si legge: “Genoa, il dilemma Mastantuono. L'ultima di Leo e poi l'imbarco. Franco anticipa il suo rientro. Ma si decide dopo la rifinitura". E sopra il parere di Piccinetti e Malusci sulla questione. 

Pagina 5

A pagina 5 si legge in mezzo: “E adesso si torna a fare sul serio. Certezze, ambizioni e continuità. Sabato il Genoa, la prima riprova. Poi toccherà a un ciclo di ferro”.  

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