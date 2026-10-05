La Nazione: Firenze esaltata, applaude il suo nuovo eroe

Due pagine sulla Fiorentina, le troviamo stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Apertura dedicata a: "Firenze applaude il suo nuovo eroe

Mastantuono, un lampo... da genio Primo gol in Nazionale e ora Messi Chiamatelo Re Franco d'Argentina". Sottotitolo: “Il talento arrivato in viola dal Real Madrid protagonista nel suo ex stadio (del River) contro il Burkina Faso L'entusiasmo per l'avventura in Italia: ”La mia vita è cambiata e mi sto adattando a un calcio diverso". Di spalla un commento su di lui: “Ma parlare ora del suo futuro è solo un errore”.

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Qui leggiamo: “Pellegrino, quanto cuore ”Si, il mio posto era qui". Sottotitolo: “L'attaccante riaccende il motore in vista della ripartenza della stagione. I primi tre gol e la sponda di Batistuta: ”Mi ha detto di dare la vita in campo". E infine: “Gnonto e il pragmatismo tattico Intelligenza, duttilità e sacrificio”.