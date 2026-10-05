Mastantuono, c'è una possibilità per farlo restare ancora. Il talento si sente rinato a Firenze

Franco Mastantuono ha trovato a Firenze un ambiente nel quale ritrovare entusiasmo e fiducia. Il talento argentino racconta così il suo momento: “La mia vita è cambiata perché sono andato in un altro posto: sono in un nuovo club e mi sto adattando a un calcio diverso. Mi sento molto bene da quando è iniziata la stagione: sono contento e ho tanta voglia di continuare a migliorare”.

Parole che pesano

Parole che potrebbero assumere un peso anche nelle valutazioni sul suo futuro. Nel contratto con la Fiorentina, infatti, non esiste una clausola che faccia scattare automaticamente un altro anno di prestito. Per prolungare l’esperienza viola servirà dunque un nuovo accordo con il Real Madrid.

Ci vediamo ad aprile

Il direttore sportivo Fabio Paratici e il club spagnolo potranno confrontarsi nei prossimi mesi, scrive stamani La Nazione, presumibilmente non prima di aprile, per discutere di fargli fare un’altra stagione in Italia. Una qualificazione europea aiuterebbe ad aumentare le possibilità di permanenza. A incidere, però, potrebbe essere soprattutto la volontà di Mastantuono, che non ha mai nascosto di sentirsi rinato a Firenze.