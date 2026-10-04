Fazio: "Mastantuono ha giocato poco, è più indietro di Nico Paz. Il trequartista del Como prenderà l'eredità di Messi"

L'ex giocatore argentino Federico Fazio si è espresso nel podcast Lobanovski sulla rivalità tra il giocatore del Como Nico Paz e l'esterno della Fiorentina Franco Mastantuono, due giovanissimi fantasisti in lotta per una maglia da titolare nell'Argentina del dopo-Messi.

Paz davanti al viola

"Nico Paz può prendere l'eredità di Messi - ha detto l'ex difensore della Roma - Non potrà mai essere lui certo, ma può prendersi delle responsabilità. Nico Paz mi piace tanto ed è un po' più avanti rispetto a Mastantuono".

Giudizio su Mastantuono

L'argentino si è poi soffermato sul calciatore della Fiorentina: “Franco Mastantuono non ha giocato tanto l'anno scorso ma è difficile arrivare al Real Madrid a diciotto anni. Adesso deve abituarsi all'Italia e qui può far bene”.