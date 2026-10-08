Malusci: "Mastantuono se sta bene deve giocare per forza a Genova. Quelli forti in campo anche se sono al 10%"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci, interpellato da La Nazione, ha espresso il suo parere sulla possibile titolarità di Mastantuono contro il Genoa nonostante il rientro dall'Argentina a poche ore dalla partita.

Il parere di Malusci

“Mastantuono tutta la vita in campo. l giocatori bravi, che siano al 10% o al 100%, vanno sempre fatti giocare. Bisogna vedere come rientrerà dalla Nazionale. Ci sono i voli da smaltire e tutte le problematiche legate a trasferte cosi lunghe. Ma credo che la cosa più importante sia parlare col ragazzo: se sta bene e se si sente di giocare, per me non c'è ombra di dubbio che debba scendere in campo”.

Il paragone con Bati

“Batistuta non penso abbia mai saltato una partita se non per infortuni seri. Quando era a disposizione scendeva sempre in campo, anche dopo le lunghe trasferte. Su un campo difficile come quello di Genova servono giocatori di qualità".