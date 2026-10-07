Mastantuono: "Il dualismo con Nico Paz? Non mi interessa, penso solo a giocare a calcio"
Franco Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo l'addio alla nazionale albiceleste di Lionel Messi, in Argentina non si parla d'altro che dell'eredità del fenomenale numero 10. Al centro del dibattito sono finito in particolar modo sul trequartista del Como Nico Paz e il fantasista della Fiorentina Franco Mastantuono.
Rivalità con Nico Paz
Franco Mastantuono, intercettato dai giornalisti di ESPN all'aeroporto di Buenos Aires, ha risposto in modo categorico in merito alla presunta rivalità con Nico Paz: “Non mi interessa, io penso solo a giocare a calcio”.
L'addio di Messi
Il giocatore viola ha poi commentato l'addio al calcio di Lionel Messi: “È stato molto emozionante. Vedere Leo giocare la sua ultima partita con la nazionale è stato duro, ma anche molto bello”.
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