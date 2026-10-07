​​

header logo

Mastantuono: "Il dualismo con Nico Paz? Non mi interessa, penso solo a giocare a calcio"

Redazione /
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Dopo l'addio alla nazionale albiceleste di Lionel Messi, in Argentina non si parla d'altro che dell'eredità del fenomenale numero 10. Al centro del dibattito sono finito in particolar modo sul trequartista del Como Nico Paz e il fantasista della Fiorentina Franco Mastantuono. 

Rivalità con Nico Paz

Franco Mastantuono, intercettato dai giornalisti di ESPN all'aeroporto di Buenos Aires, ha risposto in modo categorico in merito alla presunta rivalità con Nico Paz: “Non mi interessa, io penso solo a giocare a calcio”.

L'addio di Messi

Il giocatore viola ha poi commentato l'addio al calcio di Lionel Messi: “È stato molto emozionante. Vedere Leo giocare la sua ultima partita con la nazionale è stato duro, ma anche molto bello”.

Notizie correlate
💬 Commenti