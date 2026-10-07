L'omaggio di Mastantuono a Messi: "Vivrai per sempre nei nostri cuori, eterno numero 10"
Con l'amichevole contro il Benin, Leo Messi ha detto basta alla sua avventura con la maglia dell'Argentina. Ora sarà compito dei suoi eredi in albiceleste continuare a diffondere il verbo del calcio. Tra questi Franco Mastantuono della Fiorentina.
L'omaggio dell'allievo al maestro
Con un post sul suo profilo Instagram, Mastantuono ha salutato così il connazionale: "Vivrai per sempre nei cuori di tutti gli argentini, Numero 10. Per averci fatto credere e per averci dimostrato, con l'esempio, che bisogna continuare a provarci fino alla fine! Ci mancherai tantissimo e sarà difficile immaginare la Nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità irripetibile. GRAZIE ETERNO, NUMERO 10".
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