Mastantuono sta bene, ma c'è chi è pronto per giocare al suo posto: le ultime dal Viola Park

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo per la Fiorentina, impegnata sabato contro il Genoa. Da Radio Bruno, durante il Pentasport, hanno fatto il punto sulle ultime dal Viola Park.

Domani squadra al completo

"Finalmente ci siamo, sabato torna il campionato. Paolo Vanoli ha riaccolto quasi tutti i Nazionali, domani gruppo al completo. Stasera Mastantuono atterrerà a Firenze, domani piccola sgambata e venerdì rifinitura. Si stanno mettendo in campo le idee provate in queste settimane: mi dicono che Gnonto appare in grande forma e Viery ha preso qualche chilo di massa muscolare. Hanno lavorato tanto, ora palla al campo: Vanoli parlerà venerdì prima del match".

Mastantuono c'è, ma va verso la panchina

"A oggi gioca Gnonto e non Mastantuono: non tanto per la tenuta fisica di Mastantuono, ma perché Gntono si è allenato alla grande in queste settimane. Mastantuono può giocare, ma ci sono grandi possibilità di vedere Gnonto sulla destra. Vanoli deciderà venerdì sera, ma ad oggi Gnonto è in vantaggio. Goncalves sta bene, ma parte dalla panchina con Atta sulla trequarti e Njie a sinistra. Si vedrà poi dove Vanoli vorrà schierarlo".