Mastantuono di ritorno dall'Argentina: il talento della Fiorentina firma autografi e poi.. si distrae - VIDEO

Terminati gli impegni con le rispettive Nazionali tra cui Franco Mastantuono, reduce dall'amichevole tra la sua Argentina e il Benin con la quale Leo Messi ha detto addio all'Albiceleste. L'attaccante della Fiorentina, al rientro in aeroporto, si è reso protagonista di un curioso episodio.

Mastantuono firma e… se ne va

Come da tradizione, all'aeroporto erano presenti dei tifosi in attesa dei propri beniamini. Tra i giocatori più richiesti c'era proprio Mastantuono che, dopo aver firmato degli autografi, è andato via dimenticandosi di rendere il pennarello con cui aveva soddisfatto i desideri dei propri sostenitori. Di seguito il video, diffuso da TNTSports.