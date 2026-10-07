Pellegrino: "Un piacere giocare con Mastantuono, è un ragazzo intelligente. Mi ha sorpreso in un aspetto"
L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha rilasciato un'intervista a ESPN in cui ha parlato anche della squadra viola e del rapporto con alcuni compagni.
La maturità
“Per me è un piacere avere Franco Mastantuono come compagno di squadra - ha detto il centravanti della Fiorentina - Mi ha sorpreso la maturità che ha per la sua età giovane, è un ragazzo molto intelligente che si diverte molto con il calcio, proprio come me.
Intesa in campo
Pellegrino ha poi proseguito soffermandosi anche sull'intesa in campo tra i due: "Speriamo di poter creare una bella intesa per il bene della Fiorentina. Credo che nelle prime partite l' abbiamo avuta e, a poco a poco, crescerà sempre di più".
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