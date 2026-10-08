Mastantuono anticipa il rientro dall'Argentina ed è già a Firenze. Ma per Genova l'ultima parola spetta a Vanoli

Franco Mastantuono ha anticipato il suo rientro a Firenze, dopo che ieri a notte fonda era ancora al Monumental di Buenos Aires per la partita di addio di Leo Messi con la sua Argentina.

Oggi a disposizione

E dunque il fantasista viola è già tornato a Firenze, guadagnando tempo prezioso in vista della trasferta viola contro il Genoa. Oggi pomeriggio sarà al Viola Park a disposizione di Vanoli, ma il suo staff potrebbe riservargli una seduta individuale.

Parola a Vanoli

Oltre al jet lag, Mastantuono dovrà smaltire anche i carichi di lavoro accumulati con l'Argentina: 90 minuti in 3 partite. E così avrà un solo giorno completo di lavoro a Firenze, domani. Difficile che il talento classe 2007 voglia privarsi della sua maglia da titolare a Marassi, ma la parola spetterà a Vanoli. Al momento la sensazione è che il tecnico viola lo voglia lanciare a partita in corso, facendo partire titolare chi ha lavorato sempre al Viola Park.