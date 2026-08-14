Non sarà Lang il nuovo esterno della Fiorentina. Un club olandese in pole per il giocatore del Napoli

Non sarà Noa Lang l'esterno che Paratici consegnerà a Fabio Grosso entro la fine del mercato. La Fiorentina sembra essersi infatti defilata nella corsa al calciatore del Napoli che, dopo un'ottima pre-season, al momento sta valutando le offerte di altri club e di uno in particolare.

L'Ajax in pole position

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, al momento in pole c'è l'Ajax che a breve vedrà liberarsi uno slot proprio nella batteria degli esterni offensivi. Meno convincente l'offerta dell'Atalanta, un prestito che non piace né al giocatore né al Napoli, mentre per il Galatasaray Lang rappresenta ad oggi un piano B rispetto agli obiettivi principali che sono Leao e Martinelli.