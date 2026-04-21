Un rischio preso davvero male con Gosens: ecco le condizioni dell'esterno della Fiorentina

Un rischio calcolato davvero male. La prestazione di Robin Gosens in Lecce-Fiorentina è durata solo 10 minuti.

Condizioni precarie

Le sue condizioni erano precarie anche prima della gara, ma Paolo Vanoli, probabilmente d'accordo con lo staff medico e con il giocatore, ha deciso di mandare lo stesso l'esterno tedesco in campo.

L'infortunio

Risultato? Ecco arrivato l'infortunio. Per l'ex Atalanta si parla di un risentimento ai flessori della coscia destra. L'augurio in questi casi è che lo stesso Gosens abbia deciso di fermarsi appena sentito qualcosa per evitare che la situazione peggiorasse decisamente.

Anche perché siamo nella parte finale della stagione e un infortunio muscolare di quelli più seri, può anche porre fine all'annata in anticipo.