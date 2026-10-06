Ryanair si mette a sfottere il Genoa in vista della ripresa del campionato con la Fiorentina

“Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend ritorna la Serie A”. Un messaggio ironico firmato Ryanair.

Eh sì, da un po' di tempo a questa parte la compagnia aerea si è messa a fare post pungenti sui propri social (ne hanno fatto recentemente le spese Dimarco e Stroll tra gli altri) e stavolta è toccato al Grifone.

Per i più disattenti ricordiamo che il Genoa, sabato prossimo, affronterà in casa proprio la Fiorentina e speriamo che arrivino brutte notizie ancora per il club rossoblu, così come previsto da Ryanair.