Il docufilm su Bove sarà presentato oggi: "Voglio giocare la mia partita anche al cinema per gli altri"

"In un battito", il docufilm diretto da Giovanni Troilo, sarà presentato oggi al Festival del Cinema di Roma e sarà nelle sale dal 1 al 18 novembre.

Un racconto vero

Un racconto vero, scrive La Gazzetta dello Sport, che racconta il dramma vissuto da Edoardo Bove quando vestiva la maglia della Fiorentina. Il malore, la preoccupazione, il recupero, la mancanza del calcio, la lenta ripresa e il ritorno in campo. Un viaggio all'interno della vita di un ragazzo che si è messo veramente a nudo, raccontando parti molto intime del suo percorso di rinascita dopo l'incidente con la maglia della Fiorentina.

Le parole di Bove

“Questo docufilm nasce dalla volontà di dare un senso a quello che mi è successo e di trasformare un'esperienza personale in un messaggio che possa essere utile agli altri. Non ho intrapreso questo percorso pensando di restituire la storia di un calciatore. E forse neanche la storia di un calciatore che è tornato in campo. Piuttosto, ho condiviso un percorso che ho fatto dentro di me e che continua ancora oggi. Non è stato semplice far entrare le telecamere nella mia vita ma ha prevalso la convinzione che ne valesse la pena per l'utilità sociale del progetto. È stato bello mettermi in gioco: non e stato sempre facile, ma è stato autentico. Quello che mi è successo mi ha portato a guardare in modo diverso al tempo, alle esperienze e alle opportunità che la vita mi ha offerto. Questo film racconta la possibilità di affrontare momenti difficili e di non arrendersi. Ed è questo il messaggio che vorrei arrivasse, soprattutto a chi sta vivendo una difficoltà: non sentirsi solo e trovare la forza per andare avanti. In questa dimensione personale mi è stato subito chiaro un obiettivo: sensibilizzare le persone sull'importanza della formazione alle manovre di primo soccorso. Ed è per questo che ho deciso di giocare la mia partita anche al cinema”.