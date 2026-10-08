La Legge Bove è ancora ferma in Parlamento, attivista inizia lo sciopero della fame e chiede l'intervento dell'ex Fiorentina
Il presidente dell'associazione Salvagente Italia, Mirko Damasco, ha comunicato attraverso i propri social di aver iniziato un nuovo sciopero della fame per chiedere l'approvazione della Legge Bove, che tra le altre cose prevede l'insegnamento del primo soccorso nelle scuole.
A che punto siamo?
La legge dedicata all'ex giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, crollato in campo in quel terribile Fiorentina-Inter, è ancora ferma in Parlamento. Da anni l'attivista monzese si occupa di prevenzione degli incidenti e salvaguardia della salute dei bambini attraverso la sua associazione.
L'appello al calciatore
Damasco ha chiesto anche l'intervento diretto di Edoardo Bove: “Chiediamo anche a lui id far sentire la propria voce, dal momento che hanno usato il suo nome per fare una legge che al momento però è ancora ferma” si legge su Il Giornale.