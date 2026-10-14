Il Consiglio comunale di Firenze approva la risoluzione per la "Legge Bove". Amato: "Segnale importante su tema che..."

È stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Firenze la risoluzione a sostegno della così detta “Legge Bove”, che prende il nome dall'ex calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, classe 2002 oggi al Watford, colpito da un arresto cardiaco in campo durante una partita contro l'Inter due anni fa.

I dettagli

Il provvedimento che punta a introdurre la formazione al primo soccorso nelle scuole, nell'ambito delle ore dedicate alla sicurezza sul lavoro, e a favorire la diffusione dei defibrillatori, prevedendo anche la riduzione dell'Iva al 5% per il loro acquisto.

‘Segnale importante su tema che riguarda la vita delle persone’

“Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale”, ha affermato Edoardo Amato, presidente della Commissione Politiche sociali e della Salute, che aveva presentato l'atto con i consiglieri Marco Burgassi e Nicola Armentano. "Un segnale importante e condiviso su un tema che riguarda la salute e la vita delle persone".