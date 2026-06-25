Paratici tenta la doppietta: gli esterni di caratura internazionale che alzerebbero il livello dell'attacco viola

Fabio Paratici sogna in grande, e d'altronde le sue dichiarazioni in conferenza stampa vanno in quella direzione. Basta mediocrità, basta “arrivare tutti gli anni ottavo” per non parlare della situazione in cui la Fiorentina si è ridotta nell'ultima stagione.

Paratici tenta la doppietta

E ci sono due nomi in ottica mercato che quella ambizione la fotografano perfettamente. Sono Johan Bakayoko e Noa Lang, esterni di caratura internazionale che secondo La Nazione Paratici vorrebbe portare entrambi a Firenze. Operazioni complesse per costi, ma il ds viola vuole provare a firmare una doppietta che alimenterebbe l'entusiasmo.