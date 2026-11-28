Costantino Nicoletti, intermediario e tifoso della Fiorentina, a parlato a Lady Radio, rivelando alcuni dettagli interessanti sulla passata stagione viola e sul prossimo possibile tecnico viola.

Le parole di Nicoletti

“L'anno scorso Vanoli voleva gettare la spugna un paio di volte, arrivando a pensare di dimettersi anche due o tre volte. Sapeva benissimo quali fossero i problemi della squadra viola. Aveva fatto delle riflessioni e voleva mollare e dimettersi. Quando parla di umiltà, fa riferimento a quello che è successo quando era lui l'allenatore. Se questa squadra è presuntuosa, bisogna sfruttare anche questa caratteristica”.

L'identikit

“Serve un allenatore che osi di più, più intraprendente e che abbia delle idee. Questi sono quattro mesi che lavorano insieme, mentre Vanoli è arrivato da appena due mesi. Ci hanno raccontato che non ci sono più problemi nello spogliatoio, ma a me non interessa. Perché con uno spogliatoio spaccato si è vinto un Mondiale, quello del 1982. Chi al posto di Vanoli? Sono sicuro che, se dovesse saltare Vanoli, servirebbe un profilo adatto alla squadra che hai allestito. Ci vuole un allenatore di caratura internazionale, giovane, con un'identità internazionale, cresciuto con una mentalità spagnola, sulla falsa riga di Fàbregas. Un tecnico empatico con i giocatori e che osi, perché questa squadra è a trazione posteriore, lavorando ovviamente anche sulla difesa. E' questo l'uomo da prendere se Paratici vuole iniziare a vedere il suo progetto nascere"

Su Dragusin

“L'agente di Dragusin va tenuto buono. Ha detto di tutto, dal definirlo un gladiatore al sostenere che sarà il giocatore più importante della Fiorentina. Ma quando? A Pasqua?".