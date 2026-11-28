Tra bastone e carota, Paolo Vanoli ha scelto decisamente il primo per rivolgersi ‘anche’ indirettamente ai suoi, dopo la debacle di Monza. Il famoso riferimento all'umiltà ha lasciato un po' di stucco, soprattutto perché da tale mancanza il tecnico si è tirato fuori, lasciando sul patibolo solo i suoi giocatori. Sintomo di un malumore evidentemente così profondo da non poter essere lasciato dentro le mura dello spogliatoio.

Accettazione o rifiuto?

Il tema vero però è come avranno preso il messaggio i calciatori della Fiorentina, messi spalle al muro di fronte a tutti. Siamo al classico all in, che potrebbe generare una reazione, si spera non solo momentanea nel caso, ma anche un rifiuto e un abbandono della causa. Su questo Vanoli si gioca tutto: un'altra prova simile a Udine non sarebbe tollerata e imporrebbe serie prese di posizione. E in caso negativo, un secondo ribaltone: difficile anch'esso da accettare dopo tutte le premesse estive.