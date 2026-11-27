Andrea Marinozzi, giornalista presente negli studi di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della comunicazione degli allenatori citando Paolo Vanoli come esempio negativo per quanto ha detto dopo l'ultima sconfitta della Fiorentina.

L'esempio di Fabregas

“Nel calcio è importante una comunicazione fatta bene. L’altro giorno hanno chiesto a Fabregas quanta pressione sentono i suoi calciatori e a lui si sono illuminati gli occhi. Ha spiegato che oggi ci sono molte più pressioni, oltre a quelle interne di mister, dirigente e presidenti ci sono quelle dei social. I calciatori ricevano migliaia di post, commenti e messaggi offensivi. Fabregas ha detto che lui ha un solo obiettivo, portare serenità. Per questo la comunicazione esterna deve essere protettiva. Portare meno pressioni, se è il tuo allenatore a dire che hai giocato male i tifosi sono più portati a insultarti".

La differenza con Vanoli

"Chivu difende sempre i suoi calciatori, Fabregas idem. Perché credete che Fabregas, Luis Enrique e Guardiola esaltino sempre le squadre avversarie quando perdono? Fabregas ha detto che l’Udinese è da Premier e che Alvini è un genio, per non dire che era scontento dei suoi. Poi internamente glielo avrà detto, ma la comunicazione esterna ed interna devono essere differenti. Se esci e batti i pugni sul tavolo magari porti dalla tua i tifosi, ma perdi i calciatori che sono quelli che ti fanno vincere le partite. Lo spunto me l’ha dato Vanoli, premesso che la frase sull’umiltà è la meno umile di sempre. Ma così crei distanza e non va bene".