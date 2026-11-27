Ferrara: "Se Vanoli non riesce a trasmettere la sua umiltà ha fallito lui. La società deve delle spiegazioni ai tifosi"
Il giornalista Benedetto Ferrara, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sulle ultime nuove in casa Fiorentina, a partire dalle sciagurate parole di Vanoli in conferenza stampa.
Su Vanoli
“Le parole di Vanoli mi hanno fatto riflettere, c'è un dato di fatto: se tu allenatore non riesci a comunicare il tuo spirito e la tua umiltà, che sul lavoro è fuori discussione, allora hai fallito te. Non credo abbia a che fare con un branco di incapaci, credo Vanoli stia sbagliando nel suo mestiere, oltre all'identità di gioco che ancora manca: lui si deve rendere conto che se ti paragoni alla squadra, hai sbagliato a prescindere. Ricordiamoci che De Gea ha detto che è stato sbagliato l'approccio e che pensavano di vincere facile: ma in base a cosa si sentono superiori degli avversari, se da due anni spendi e spandi senza fare nessun passo avanti? Non mi interessa il ritiro a cinque stelle, non penso che giocando alla PlayStation gli vengano idee sui moduli… è un problema grosso di una squadra che ancora, a dicembre, non c'è, e continuiamo a sbattere la testa in maniera avvilente”.
Sulla società
“A volte capita che la società non mette la faccia per non togliere peso a ciò che dice l'allenatore, ma bisogna pensare a una cosa: queste aziende super professionistiche si dovrebbero ricordare che stanno in piedi grazie a delle persone, sono loro che ti sostengono venendo a Monza e andando a Udine a prendere il freddo, tu devi parlare con loro! Questa società starà cercando una soluzione dopo 9 punti in classifica e 136 milioni di buco in bilancio, no? Servono spiegazioni”.