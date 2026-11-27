Il giornalista Benedetto Ferrara, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sulle ultime nuove in casa Fiorentina, a partire dalle sciagurate parole di Vanoli in conferenza stampa.

Su Vanoli

“Le parole di Vanoli mi hanno fatto riflettere, c'è un dato di fatto: se tu allenatore non riesci a comunicare il tuo spirito e la tua umiltà, che sul lavoro è fuori discussione, allora hai fallito te. Non credo abbia a che fare con un branco di incapaci, credo Vanoli stia sbagliando nel suo mestiere, oltre all'identità di gioco che ancora manca: lui si deve rendere conto che se ti paragoni alla squadra, hai sbagliato a prescindere. Ricordiamoci che De Gea ha detto che è stato sbagliato l'approccio e che pensavano di vincere facile: ma in base a cosa si sentono superiori degli avversari, se da due anni spendi e spandi senza fare nessun passo avanti? Non mi interessa il ritiro a cinque stelle, non penso che giocando alla PlayStation gli vengano idee sui moduli… è un problema grosso di una squadra che ancora, a dicembre, non c'è, e continuiamo a sbattere la testa in maniera avvilente”.

Sulla società

“A volte capita che la società non mette la faccia per non togliere peso a ciò che dice l'allenatore, ma bisogna pensare a una cosa: queste aziende super professionistiche si dovrebbero ricordare che stanno in piedi grazie a delle persone, sono loro che ti sostengono venendo a Monza e andando a Udine a prendere il freddo, tu devi parlare con loro! Questa società starà cercando una soluzione dopo 9 punti in classifica e 136 milioni di buco in bilancio, no? Servono spiegazioni”.