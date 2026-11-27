Si avvicina per la Fiorentina il match esterno sul campo dell'Udinese, importante per il morale e per la classifica. Una sfida che Paolo Vanoli sta cercando di preparare nel miglior modo possibile, ma non potendo contare oggi su uno dei suoi calciatori.

Il nome dell'assente

Il giocatore in questione è Christ Inao Oulai. Il centrocampista ivoriano ha preso delle ore di permesso per motivi familiari e per questo non era presente oggi al Vila Park insieme al resto della rosa.

Ci sarà a Udine?

Trattandosi di una questione familiare (peraltro - da quello che emerge - non di eccessiva gravità) e non di una problematica fisica, non sembra essere in dubbio la presenza di Oulai tra i convocati per il match contro l'Udinese. Una soluzione in più, dunque, per il centrocampo di Vanoli.