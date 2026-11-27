Momento delicato per la Fiorentina, reduce dal pesante ko col Monza e con alle porte una sfida importantissima come quella contro l'Udinese. Della squadra viola ha parlato l'ex calciatore Guido Magherini, ai microfoni di Radio Bruno.

La questione del ritiro

"Il potere non c'è. E quando non c'è uno che guida la squadra, il calciatore non ha la paura di ciò che non deve fare. Se il ds non ha l'appoggio della proprietà o se la proprietà non è presente non è semplice. Ritiro? O si fa o non si fa. Questo per me non è un ritiro. Non so neppure se vada bene farlo o meno. Per come sta andando il calcio il ritiro non va più di moda".

Le scelte in mediana

"Centrocampo? Io giocherei sempre con Fagioli. Momenti non felici accadono. E poi io farei giocare Ndour, mi piace. Ha passo e ottime caratteristiche. E come terzo metterei Brescianini".