Si avvicina per la Fiorentina la delicata sfida contro l'Udinese, n programma domenica alle 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine e valida per la 13^ giornata di Serie A. Delle due squadre ha parlato Stefano Colantuono, in un'intervista a Tuttomercatoweb.com per la rubrica a A tu per tu.

A Firenze serve calma

Innanzitutto, un punto sulla formazione viola: “La Fiorentina deve ancora trovare la quadra. Ha una squadra valida, ci vogliono calma e pazienza. Ma è una piazza importante e in queste piazze la pazienza viene meno”.

Per l'Udinese determinante il mercato

Colantuono ha poi parlato dell'Udinese, che ha allenato nella stagione 2015/16: “È presto per i giudizi. C’è tutto il tempo. Poi il mercato di gennaio può cambiare tante cose”.