Come scrive La Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli tornerà al 4-3-3 in vista del match contro l'Udinese di domenica. Una scelta per provare a dare più equilibrio alla squadra, in un momento in cui anche la difesa è in piena emergenza senza Pongracic né Viery.

A centrocampo

In mezzo è pronto a tornare dal 1' Nicolò Fagioli, affiancato dal solito Ndour e da Brescianini. Con l'esclusione di Pedro Gonçalves da titolare a causa del modulo, Vanoli ha intenzione di reinserire gradualmente anche Artur Atta, che sta rientrando dal lungo infortunio.

Rientro importante

Il francese potrebbe rivedere il campo già contro la sua ex Udinese, per poi ritrovare spazio piano piano nelle prossime gare, sia da mezzala che da trequartista. Obiettivo: diventare il vero acquisto invernale della Fiorentina.