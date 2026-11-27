Gigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime notizie di casa Fiorentina.

Sul calcio moderno

“Un ritiro punitivo non ha senso, dev'essere uno sforzo condiviso: i giocatori non hanno più personalità e se prendi certe decisioni è per restaurare un legame tra società, allenatore e giocatori, che devono capire la situazione e accettarla su tutti i fronti, ma soprattutto deve generare una reazione giusta. Ma dico, c'è un giocatore che non ha un contratto più lungo di due anni? È una situazione dove il calciatore è sempre in vantaggio, e questo li protegge, ma al giorno d'oggi andrebbe cambiata proprio questa sicurezza perché poi diventa l'errore più grave: i giocatori non devono più guadagnarsi niente così. Invece, dovresti creare una situazione in cui uno veramente deve pensare solamente al calcio in ogni minuto della settimana, com'è giusto che sia anche per i doveri che hai nel rispetto di chi paga il biglietto. Non vedo più comportamenti consoni francamente, poi magari mi daranno del vecchio… la cosa più importante nella vita di un calciatore è il proprio lavoro e come tale dovrebbero farlo come fosse l'unica cosa al mondo che hanno. È anche vero che nessuno insegna più niente, nei settori giovanili non insegnano più questi valori di lavoro e sacrificio, insegnano il tiki taka…".

Su Vanoli

“Le parole di Vanoli? Queste ca**ate le ho fatte anch'io, non è facile, ma c'è una regola nel calcio: vincono tutti ma perdi solo tu, ed è una cosa che devi sopportare. Uno sfogo di questo tipo è giusto solo se hai la situazione in mano, il sasso nello stagno lo butti solo se sai che l'acqua si muove bene. Prima era molto più facile fare l'allenatore, si faceva più gruppo, ora ci sono molte più distrazioni che influiscono sulla mentalità dei giocatori. Non c'è più contatto umano, banalmente: io i miei contratti li ho sempre fatti da solo, guardando in faccia i presidenti, oggi nessuno fa più i propri contratti, e allora come fai a sentire determinate cose? A Vanoli voglio solo dire: non prendere gol, basta, adesso pensa solo a quello. Non vuol dire mettersi davanti alla porta, ma che la squadra deve essere più organizzata difensivamente”.