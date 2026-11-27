Ancora una volta, Firenze ci sarà. Ecco quanti tifosi viola sono previsti a Udine
La rabbia per la sconfitta per 3-0 in casa del Monza rimane, ma il tifo della Fiorentina non intende arrendersi di fronte ai risultati negativi della squadra viola.
Settore ospiti sold out
Come riporta La Nazione, sono i stati finiti i 1300 biglietti a disposizione dei tifosi della Fiorentina per il settore ospiti del Bluenergy Stadium di Udine per la gara tra friulani e viola in programma domenica a pranzo.
Presenze totali
Ma i tifosi della Fiorentina presenti a Udine saranno di più: previste circa 1500 presenze viola, con circa 200 tifosi gigliati che hanno acquistato il biglietto nel settore adiacente a quello ospiti.
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