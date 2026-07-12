Grosso e un appuntamento importante in agenda con Kean. Il futuro dell'attaccante sarà deciso dal mercato

Forse nessuno se c'è accorto, ma mancano solo tre giorni dalla scadenza della clausola da 62 milioni per Moise Kean, con la quale chiunque potrebbe portarlo via senza dover trattare con la Fiorentina. Nessuna sorpresa, anzi.

Colloquio con Grosso

Il mercato scoppiettante dei viola ha oscurato il futuro di chi già è in rosa e tra questi anche Moise Kean. Domani l'attaccante viola sarà a Firenze per l'inizio del ritiro e Grosso lo aspetta. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino in cima all'agenda del tecnico viola c’è proprio un colloquio diretto col centravanti.

In mano al mercato

Un incontro per spiegargli le sue idee, ma soprattutto capire quali sono le motivazioni del ragazzo dopo una stagione piena di infortuni e vicende extra campo che lo hanno attirato al centro delle polemiche in un'annata non facile in casa Fiorentina. Né lui né la Fiorentina si vorrebbero separare, ma molto dipenderà dal mercato: servono 40 milioni per convincere la Fiorentina a sedersi al tavolo delle trattative.