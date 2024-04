Palladino non piace solo alla Fiorentina: "Napoli? Ovviamente mi piacerebbe, essendo la mia città, ma non ho parlato con nessuno"

Alla vigilia di Monza-Napoli, in programma domani alle 15:00, ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino, tecnico in gamba dei lombardi accostato con decisione anche alla Fiorentina in questi giorni per il post-Italiano.

Non solo Fiorentina, anche il Napoli segue con interesse Palladino

Il tecnico biancorosso, comunque, non è stato avvicinato solo alla società di Commisso, ma anche a quella partenopea di De Laurentiis, che però avrebbe individuato proprio Italiano come prima scelta. Sollecitato dalla stampa, Palladino ha risposto così alle domande sul suo futuro:

La risposta del tecnico del Monza

"Da giocatore non ho mai avuto l'opportunità di andare al Napoli, anche se mi sarebbe piaciuto tanto, essendo la mia città. Tuttavia, non ho mai sentito nessuno del club azzurro all'epoca, così come non ho fatto in questi ultimi tempi".