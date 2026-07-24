Due nomi per gli esterni, due trattative complicate: tutto rimandato alla prossima settimana

Anche gli esterni offensivi rimangono giocoforza un punto focale nelle discussioni di mercato della Fiorentina: il Corriere Fiorentino prova a fare chiarezza sulle prossime mosse della Viola in tal senso.

Trattative impervie

A meno di clamorose sorprese, si legge, questa settimana non ci saranno arrivi: i tempi sono troppo stretti e le trattative di Paratici troppo lunghe. I due nomi caldi sono i soliti: Alajbegovic e Soulé, difficili per due motivi diversi.

I due profili seguiti

Il bosniaco è infatti corteggiato anche dal Chelsea, ma il suo agente ha già palesato la sua preferenza verso un passaggio in Serie A, propedeutico alla crescita del proprio assistito. Per Soulé, invece, la Roma spara alto: serviranno sui 40 milioni per l'argentino, cifra che per la Fiorentina rischia di essere esagerata.