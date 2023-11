VIDEO: Cabral mette lo zampino nella vittoria del Benfica. Il gol in contropiede dell'ex Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, ha lasciato il segno nella vittoria ottenuta dalla sua attuale squadra, il Benfica, nella Coppa di Lega portoghese.

Cabral chiude la gara

Nel 2-0 ottenuto dalla formazione di Lisbona in trasferta sul campo dell'Arouca, il brasiliano ha realizzato la rete che ha chiuso la gara al 74'. Un contropiede classico contro una difesa piazzata altissima (si tratta della sua seconda segnatura assoluta con la sua nuova squadra).

Per l'ex viola, grande corsa e palla piazzata in fondo al sacco sull'uscita del portiere.

Ingresso in campo a partita in corso

Giusto per la cronaca, Cabral non aveva cominciato da titolare questa gara, ma era entrato solo a partita in corso: al 56' aveva preso il posto di Gonçalo Guedes.