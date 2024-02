Cecchi Gori ha superato la crisi respiratoria: Presto il ritorno a casa

L'ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, sta meglio. Il produttore cinematografico, ricoverato da lunedì 12 al Policlinico Gemelli di Roma, sta migliorando progressivamente e i medici che lo hanno in cura stanno provando a stabilizzarlo per poter permettere il suo ritorno a casa.

In ospedale per accertamenti, poi…

L’ex proprietario del club viola si era recato in ospedale per degli accertamenti, ma lì la sua situazione si era aggravata, tanto da dover arrivare al ricovero in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria.

Rita Rusic al suo fianco

Fin da subito, l'ex moglie, Rita Rusic, ha seguito l'evolversi della sua situazione, rimanendo a stretto contatto con i medici.