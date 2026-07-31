Valcareggi: "Piccoli è pronto per essere titolare. Meglio tenere lui e vendere Kean"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Tenere Piccoli in panchina è un lusso, l'altra sera ha fatto un gol da grande attaccante. E' pronto per essere l'attaccante titolare della Fiorentina e sono sicuro che farà bene con il supporto di calciatori importanti intorno, che l'anno scorso non ha avuto”.

“Meglio vendere Kean”

Poi ha aggiunto: "Prima di vendere Piccoli preferisco dare via Kean, che ha troppi infortuni. E' discontinuo, non siamo ancora partiti ed è già indisponibile. Dai 40 in su si può vendere, e a quella cifra puoi ricomprare un bel centravanti".