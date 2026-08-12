Il PSG vince anche la Supercoppa Europea! I francesi battono l'Aston Villa e continuano a dominare sull'Europa

Il PSG continua a dominare il calcio del Vecchio Continente. La squadra di Luis Enrique ha vinto la Supercoppa Europea battendo l'Aston Villa per 2-1.

Primo tempo

A Salisburgo è andata in scena l'ennesima dimostrazione di classe e talento dei giocatori del Paris Saint Germain. La squadra francese ha cominciato all'attacco la partita, arrivando al gol al 20esimo minuto con l'ennesima rete stagionale di Kvaratskhelia: Il georgiano prende palla al limite dell'area, rientra sul suo piede destro e poi calcia sul primo palo portando avanti i parigini. Dopo il gol subito l'Aston Villa prova subito a reagire e, dopo un palo esterno colpito, riesce a trovare il pari sul finire di primo tempo. A segnare per i britannici è Madjo, che si inserisce e mette in porta con il sinistro su cross di McGinn.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre nuovamente all'insegna del PSG, che trova il nuovo vantaggio con Douè al 61esimo. Il giovane esterno francese prende palla sulla corsia di destra, si accentra e trova il gol con un bel tiro sul secondo palo. Gran botta per l'Aston Villa, che dopo il nuovo svantaggio non riesce più ad essere pericoloso come sul finire della prima frazione. A Salisburgo finisce quindi 2-1 per il PSG, che continua il suo dominio nel calcio europeo.