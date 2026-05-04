Corriere Fiorentino: Commisso e i Friedkin così lontani, così vicini

Due pagine sulla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

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In primo piano c'è: “Ma l’America è lontana”. Ovvero: “Tanti soldi spesi, pochissimi gli obiettivi raggiunti: Commisso e i Friedkin così lontani, così vicini. E le due tifoserie, passionali ed esigenti, criticano”.

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Sulla formazione che vedremo in campo questa sera: “Kean e Piccoli ancora fuori, Vanoli ci riprova con Gud Dopo un mese torna Parisi”. Sottotitolo: “In campo senza centravanti di ruolo. E Braschi spera nell’esordio”. In taglio medio sulla Fiorentina Femminile: “Bredgaard regala il quarto posto”. In taglio basso infine un commento, intitolato: “A un passo dalla meta (con poche aspettative)”.