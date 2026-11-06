Spalletti sorride e ritrova una pedina importante per la Fiorentina. Speranza per altri due
Se in casa Fiorentina Vanoli deve valutare le condizioni di Ranieri come possibile recupero in vista della partita contro la Juventus, Spalletti sorride, perché è già certo di un rientro importante.
Un rientro
Come scrive La Gazzetta dello Sport, contro ogni previsione McKennie è pronto per la convocazione. Il problema contro il Napoli si pensava lo potesse tenere fuori fino dopo la sosta, invece l'americano ha recuperato prima di ogni previsione.
Due speranze
Conceiçao e Celik, invece, proveranno a recuperare in extremis. I test alla vigilia della gara saranno decisivi per la loro convocazione.
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