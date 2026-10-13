La Fiorentina Primavera non sa vincere: in arrivo scontro decisivo contro l’Albinoleffe

Siamo a metà ottobre eppure la Fiorentina Primavera campione d’Italia non ha ancora vinto una partita. La squadra di Aurelio Andreazzoli è in grande difficoltà, sotto quasi ogni punto di vista, molto di più quanto si pensasse, al di là dei tanti cambiamenti in estate. Anche se il risultato non deve certo essere il primo obiettivo di una formazione Primavera, la classifica inizia a farsi piuttosto preoccupante dopo 6 giornate.

Una classifica preoccupante

I viola sono penultimi ad appena 4 punti, con 6 reti segnate e 8 subite. Solamente la Juventus ha fatto peggio dei viola, con 3 punti appena e nessuna vittoria dopo 6 gare. L’ultima partita pareggiata in casa col Parma fa comunque scaturire un minimo di ottimismo, considerata l’ottima vena dei ducali, ancora imbattuti e secondi in classifica. La Fiorentina però fatica tantissimo a segnare e in difesa concede troppo. Sabato prossimo contro l’Albinoleffe arriva uno scontro essenziale per la classifica. La squadra lombarda ha infatti 4 punti in classifica come quella di Andreazzoli, e la Fiorentina battendola potrebbe distanziarla.

Appena due marcatori

Nonostante le 4 reti in 5 partite giocate di Croci, la Fiorentina Primavera non è riuscita mai a vincere. Il problema è infatti che oltre al talento classe 2010 soltanto altre due sono state le reti realizzate dalla squadra, entrambe di Jallow. Nessun altro marcatore da registrare in 6 giornate di campionato, a testimonianza delle difficoltà offensive della squadra gigliata. La speranza è che il centravanti ex Empoli Campaniello, che ha debuttato domenica scorsa contro il Parma, possa presto entrare a far parte dei marcatori.