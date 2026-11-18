Franco Mastantuono ha chiuso l’anno con l’Argentina segnando una doppietta contro il Costa Rica. Il trequartista della Fiorentina ha preso il posto di Nico Paz a inizio ripresa e ha firmato il quinto e il settimo gol dell’Albiceleste. Dal campo dello stadio Kempes, a TyC Sports, ha raccontato la soddisfazione per la vittoria davanti ai propri tifosi.

“Sono molto felice di essere entrato in campo, di aver potuto aiutare la squadra. Di aver potuto segnare, di aver chiuso l'anno con una vittoria come questa, in casa. Questi tifosi se lo meritano. Come gruppo, abbiamo lavorato molto duramente, ed è la conclusione di un grande anno”, ha dichiarato Mastantuono.

L’esempio dei campioni del mondo

Il trequartista viola ha parlato anche del rapporto tra i più giovani e i campioni del mondo che fanno da riferimento nel gruppo di Lionel Scaloni. A colpirlo è la passione con cui i compagni più esperti continuano a vivere la nazionale, anche dopo aver vinto tutto.

“Quel mix è ottimo. Seguiamo l'esempio dei grandi che hanno vinto tutto con questa maglia e hanno ancora la stessa passione di sempre. Siamo giovani e non vediamo l'ora di andare avanti”.

“Ho sempre sognato di indossare questa maglia”

Mastantuono ha spiegato che cosa significa per lui sentirsi parte dell’Argentina: “Mi sento un giocatore della nazionale. Sono davvero emozionato; l'Argentina è la migliore. Ho sempre sognato di indossare questa maglia. Sono molto emozionato”.