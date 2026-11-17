Il giornalista Luca Calamai, su tuttomercatoweb.com, ha parlato del possibile futuro di Franco Mastantuono, giocatore della Fiorentina arrivato in prestito secco dal Real Madrid e su cui si starebbe ragionando su un possibile nuovo prestito per la prossima stagione.

Sulla trattativa

“Non ci sono accordi scritti per il futuro ma Paratici e il Real sono pronti a rinnovare di un altro anno il prestito. Le due società hanno colloqui continui su questo fronte. Resta soltanto da ridiscutere l'accordo economico. Agli spagnoli il prestito secco (tra l'altro con parte dell'ingaggio pagato) non va più bene. Sulla scia di quella che è stata in passato l'operazione Nico Paz e Como hanno la precisa volontà di cominciare a monetizzare il cartellino del fantasista argentino. Insomma, la Fiorentina dovrà mettere sul piatto un prestito oneroso intorno ai due milioni. Che possa prevedere anche un futuro riscatto e contro riscatto a favore naturalmente del Real".

Senza Europa…

"Le due società hanno le idee chiare sul futuro di Mastantuono. Ma cosa deciderà il giocatore? Accetterebbe, a esempio, di restare in un club che si ritrovasse a fine stagione fuori dalle Coppe Europee? Mastantuono sta benissimo a Firenze. Ha legato con dirigenti, compagni e citta. Ma sa anche di aver bisogno di visibilità per poter difendere al meglio le sue legittime ambizioni in Nazionale. L'argentino non ha fretta di decidere. Sa che ci sono già oggi due-tre club dilivello (uno italiano) pronti a offirgli lo stesso ingaggio ma una sfida sportiva piủ ambiziosa. Appuntamento a primaverea, Quando arriverà il momento dì dover imboccare la strada per la prossima stagione”.