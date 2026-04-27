Damiani: "Fossi la Fiorentina ripartirei da Vanoli. Si merita la conferma, è una persona seria"

L'operatore di mercato di lunga data Oscar Damiani ha parlato a tuttomercatoweb.com della situazione in casa Fiorentina, con le sue parole sul prossimo allenatore viola e sulla lotta salvezza.

Le parole su Vanoli

"Io ripartirei da lui. Mi piace. È una persona seria. Secondo me merita la conferma".

Sulla lotta salvezza

"Tutti gli anni il Lecce soffre e alla fine ce la fa. Corvino è sempre una garanzia e sta facendo quello che può. Se la giocherà fino alla fine. Nulla è ancora deciso".